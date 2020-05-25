الحكومة الفلسطينية تعلن تخفيف الإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 06:23 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم اتخاذ اجراءات جديدة تتعلق بعمل الوزارات والهيئات الرسمية والمساجد والكنائس والمحلات والمنشآت التجارية والمحاكم، لافتًا إلى أنه تقرر عودتها للعمل، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وأوضح اشتية، أنه سيتم اعتبارًا من غدٍ البدء في تعقيم المساجد والكنائس، على أن يأتي كل مصلٍ بكمامة وسجادة صلاة، والحفاظ المسافة بين المصلين وألا يتم الوضوء في مرافق المسجد.

وأشار اشتية، إلى أنه تقرر السماح للمنشآت والمحال التجارية بالعمل، اعتبارًا من يوم غد بشكل طبيعي، مع المحافظة على إجراءات السلامة، مبينًا أنه تقرر عودة جميع الوزارات والهيئات الرسمية للعمل وبشكل منتظم بعد إجازة عيد الفطر.

ولفت اشتية، إلى أنه تقرر استكمال كافة الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في موعدها، لافتًا إلى أن دوام الجامعات والمدارس الخاصة، يكون للأكاديميين والإداريين بدون تواجد فعلي للطلاب، على أن يعلن وزير التربية والتعليم العالي عن ترتيبات الفصل الصيفي في الجامعات خلال أيام.

وأشار اشتية، إلى أنه تقرر عودة المحاكم بشكل طبيعي، بعد إجازة عيد الفطر السعيد، مع مراعاة شروط السلامة، مؤكدًا رفع كامل الحواجز بين المحافظات وسير العمل، مع التركيز على النظام العام، ومنع أي فوضى أو خرق للنظام العام.

Advertisements

وأضاف اشتية: ”نخوض اليوم معركة هامة، وهي معركة وجود ومشروع وطني ومعركة منع ضم واقتطاع جزء من أراضينا، وهذه المواجهة متعلقة بقرار إسرائيل ضم جزء كبير من أرضنا، وفرض سيادتها على المستعمرات. وليسأل كل منا نفسه ماذا عمل لحماية أرضنا“.

وبين اشتية، أنه في ظل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، فقد تقرر إرسال المساعدات الطبية لقطاع غزة، عن طريق الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه يجري بحث آلية جديدة لإدخال البضائع التجارية للقطاع.

ونوه اشتية، إلى أن فلسطين لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، متابعًا: ”تم اجراء 54 الف عينة منذ بداية الأزمة، وتم ظهور نتائج عينات 5400 عامل، أخذت مؤخرًا، وكانت جميعها سلبية“.

الجدير ذكره، أن فلسطين وبمرسوم رئاسي، فرضت حالة الطوارئ منذ نيسان/أبريل الماضي، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تجديدها أكثر من مرة بقرار من الرئيس، محمود عباس.

وسجلت فلسطين 602 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلن عن تعافي أكثر من 400 منها، فيما يتلقى آخرون الرعاية الصحية، بالمراكز المخصصة لذلك.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة الحالات النشطة بلغت 122 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و24 حالة في محافظة الخليل، و38 في المحافظات الجنوبية.