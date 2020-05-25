ليبيا..هبوط طائرتين تركيتين بمطار مصراتة تحملان مئات المرتزقة وأسلحة

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تواصل تركيا تدخلها في الشأن الليبي ودعم ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة فائز السراج ، أفادت تقارير بهبوط طائرتين قادمتين من تركيا، تحملان أكثر من 300 من المسلحين والمقاتلين المرتزقة السوريين، في مصراتة شمال غرب ليبيا.

ووفق ما ذكر موقع “فلايت رادار” المتخصص بمراقبة حركة الطائرات حول العالم، فإن الطائرتين من طراز “لوكهيد سي 130 إي”، وقد رصدتا أثناء تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.

وبحسب “فلايت رادار” فإن طائرة تابعة لسلاح الجو التركي، تحمل علامة القوات الجوية الكينية، غادرت مطار إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

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وأضاف الموقع، أن الطائرة أجرت رحلات من إسطنبول إلى مصراتة، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وطبقا لمصادر الموقع، فقد تم رصد نحو ست رحلات، بين إسطنبول ومصراتة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وجاء الكشف عن هذه الرحلات بين إسطنبول ومصراتة بالتزامن مع إعلان مصادر ليبية الاثنين، تنفيذ الجيش الوطني الليبي لضربات جوية على مواقع للميليشيات الإرهابية في مديرية أمن غريان، بشمال غرب البلاد.

وتأتي الضربات الجوية للجيش الوطني الليبي بعد إعلان الناطق الرسمي للمؤسسة العسكرية اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية.