كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. خروج المتحدث باسم الرئاسة المصاب بكورونا من المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السلطات الروسية، اليوم الإثنين، عن خروج المتحدث الرسمي باسم الرئاسة دميتري بيسكوف هو وأفراد عائلته من المستشفى، عقب تحسن حالتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال بيسكوف: إنني "خرجت من المستشفى، وسأواصل الخضوع للحجر الصحي"، مضيفاً أنه "يخطط للعودة تدريجيا إلى ممارسة مهامه"، لافتاً لإلى أنه "سيبدأ العمل من البيت".

وقالت زوجة بيسكوف المتزلجة الروسية المعروفة تاتيانا: إن "كل شيء تمام وخرجنا جميعا من المستشفى، ونحن في حالة جيدة، وسنخضع للحجر الصحي مدة حوالي أسبوع".

ونقل بيسكوف وزوجته إلى المستشفى يوم 12 مايو الجاري عقب التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا.

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