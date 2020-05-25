كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. خروج المتحدث باسم الرئاسة المصاب بكورونا من المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات السلطات الروسية، اليوم الإثنين، عن خروج المتحدث الرسمي باسم الرئاسة دميتري بيسكوف هو وأفراد عائلته من المستشفى، عقب تحسن حالتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال بيسكوف: إنني "خرجت من المستشفى، وسأواصل الخضوع للحجر الصحي"، مضيفاً أنه "يخطط للعودة تدريجيا إلى ممارسة مهامه"، لافتاً لإلى أنه "سيبدأ العمل من البيت".
وقالت زوجة بيسكوف المتزلجة الروسية المعروفة تاتيانا: إن "كل شيء تمام وخرجنا جميعا من المستشفى، ونحن في حالة جيدة، وسنخضع للحجر الصحي مدة حوالي أسبوع".
ونقل بيسكوف وزوجته إلى المستشفى يوم 12 مايو الجاري عقب التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.