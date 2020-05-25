كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أوروبا تتحرر من قيود "كورونا" بشكل تدريجي وتعود إلى الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الأسبان والايطاليون، اليوم الإثنين، إلى الشواطىء وأحواض السباحة وذلك مع استمرار خروج أوروبا من العزل عقب أسابيع من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ففي مدريد عادل السكان الصعداء، بعد خضوعهم لتدابير عزل هي الأكثر صرامة في العالم لمواجهة تفشي وباء كورونا، واستفاد سكان العاصمة الإسبانية من أول إجراء لتخفيف الإغلاق مع إعادة فتح أرصفة المقاهي، والمطاعم والمساحات الخضراء.

هذا وتجاوزت إيطاليا مرحلة جديدة من رفع القيود، مع إعادة فتح الصالات الرياضية، وأحواض السباحة، بعد أسبوع من إعادة فتح المطاعم.

وفي اليونان، عادت الباحات الخارجية للمطاعم والمقاهي الإثنين إلى استقبال الزبائن من جديد، قبل أسبوع من الموعد المحدّد لدعم قطاع المطاعم قبل عودة السيّاح منتصف يونيو القادم، وفي حيّ تيسيو قرب الأكروبوليس، استأنف سكان أثينا عاداتهم وعادوا لاحتساء قهوة "فريدو" المعروفة في اليونان تحت أشعة الشمس.

وبالنسبة إلى ايسلندا سيكون بإمكان المراقص والحانات والقاعات الرياضية معاودة العمل، وهو أمر نادر في أوروبا خلال الوقت الحالي، وفي الصباح تمكن الرياضيون أيضاً من العودة إلى صالات الرياضة.

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