الدعوة لحكومة تكنوقراط تغضب البيجيدي: نرفض كل خطاب يستهدف المساس بالخيار الديمقراطي

خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، ببلاغ ترد فيه على الدعوة التي أطلقها البعض لحكومة تكنوقراط بسبب جائحة كورونا.

وقالت الأمانة العامة للحزب، إنها ترفض كل خطاب يستهدف المساس بالاختيار الديمقراطي تحت دعوى النجاعة في مواجهة تداعيات الجائحة، مؤكدة على انخراط حزب العدالة والتنمية في الجهد الوطني التضامني في مواجهة الجائحة، والإسهام بقوته الاقتراحية في تجويد السياسات والتدابير التي تقتضيها مرحلة ما بعد الجائحة.

وفي ذات السياق، تثمنت الأمانة العامة مبادرة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتشاور مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين والاقتصاديين فيما يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، معتبرة الخطوة بأنها تعزيز للثقة في المؤسسات التمثيلية، وتجسيد للاختيار الديمقراطي كأحد الاختيارات الدستورية الأساسية.

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ونوهت قيادة الحزب بالأداء الحكومي في تدبير الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، داعية إلى مواصلة الانخراط الجماعي المسؤول للواطنين والتنظيمات السياسية والنقابية والمقاولات والإعلام، في الالتزام بما يلزم من التدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية الضرورية وفي جهود التوعية بمستلزمات ذلك.

ووجهت الأمانة العامة، الإدارة العامة للحزب لتدارس تدابير الخروج من وضعية الحجر الصحي على المستوى التنظيمي، لترصيد إيجابيات التأطير عبر القنوات الرقمية، واستحضار طبيعة العمل الحزبي باعتباره عملا للقرب والتفاعل المباشر والحي.