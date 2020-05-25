أوباما وليدي غاغا ومالوما و”بي تي إس” في أكبر حفل تخرج في زمن كورونا

يرتقب أن يحتفل الطلاب الذين تخرجوا هذه السنة زمن كورونا، من منازلهم، مع طلاب من مختلف العالم، في حفل افتراضي يقدمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، ويشارك فيه نجوم الفن، وشخصيات وازنة من شتى الميادين.

ويقام حفل “خريجي العام الدراسي 2020″ أو”Dear Class 2020” يوم 6 يونيو المقبل، مباشرة على بيوتيوب، ضمن أنشطة احدى مبادرات ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق.

ويتولى كل من باراك وميشيل أوباما إدارة الحفل الافتراضي بأنفسهما، كما سيلقي كل منهما كلمة افتتاحية ورسائل تشجيعية.

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ويشارك في هذا الحفل من نجوم الفن العالم، ليدي غاغا، وفرقة البوب” بي تي اس”، ومالوما.

ويشارك في الحدث نفسه، شخصيات وازنة تنشط في ميادين مختلفة، منها الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام مالالا يوسفزي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لغوغل سوندار بيشاي، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت جيتس.

ويرتقب أن يشارك ملايين الطلاب عبر العالم، في حفل التخرج هذا، والاستمتاع بحفل افتراضي، بديل عن التقليدي الذي حرمتهم منه جائحة كورونا.