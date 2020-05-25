نشرة خاصة.. موجة الحر مستمرة إلى الخميس و43 درجة مرتقبة بعدد من الأقاليم- تفصايل

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، بأنه من المرتقب أن تشهد عدة مناطق بالمملكة طقسا حارا ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل، ورياحا قوية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة (درجة التحذير من المستوى البرتقالي)، أن درجات الحرارة ستتراوح يومي الاثنين والثلاثاء بين 40 و44 درجة في كل من عمالات وأقاليم أوسرد، واد الذهب، أسازاك، بوجدور، السمارة، العيون، طانطان، كلميم، تارودانت، سيدي قاسم، وسيدي سليمان.

وأضاف المصدر ذاته، أن درجات الحرارة ستتأرجح ما بين 37 و41 درجة في كل عمالات وأقاليم طرفاية، سيدي إفني، تزنيت، شتوكة آيت باها، إنزكان آيت ملول، أكادير إيدا أو تنان، شيشاوة، مراكش، رحامنة، قلعة السراغنة، اليوسفية، فقيه بن صالح، بني ملال، بن سليمان، سيدي بنور، سطات، خريبكة، برشيد، الخميسات، مكناس، فاس، مولاي يعقوب، تاونات، القنيطرة، العرائش، وزان، آسفي (الداخل)، والصويرة (الداخل).

وأشارت المديرية، إلى أن درجات الحرارة ستتراوح، يوم الأربعاء المقبل، بين 38 و43 درجة في كل من عمالات وأقاليم أوسرد، واد الذهب، بوجدور، العيون، السمارة، أسا الزاك، طاطا، تارودانت، مراكش، رحامنة، قلعة السراغنة، فقيه بن صالح، بني ملال، سيدي قاسم، سيدي سليمان، والخميسات، فيما سيظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بقية الأسبوع بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

من جهة أخرى، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه ينتظر هبوب رياح قوية (من 75 إلى 90 كلم/س)، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس المقبل، في كل من عمالات وأقاليم طنجة، أصيلة، فحص-أنجرة، مضيق، فنيدق، وتطوان، كما ستهب رياح نسبيا قوية في نفس الأقاليم اليوم الاثنين.