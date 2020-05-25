توقيف رجل سلطة بالناظور للتورط في تحويل مساعدات غذائية للاستهلاك الشخصي

أوقفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، رجل سلطة عن العمل، للاشتباه في تورطه في قضية تحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي.

وأوضح بلاغ للداخلية اليوم، أنه ”تم مؤخرا رصد تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، عبارة عن تركيبة لمقاطع من محادثات هاتفية جمعت بين شخص يقدم نفسه كمسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بإقليم الناظور، يعمد إلى تقديم عرض بتحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي لمخاطبه الذي جرت المناداة عليه بصفة رجل سلطة يعمل بنفس الإقليم “.

وأضاف المصدر ذاته، أنه و”حسب الإجراءات الأولية للبحث، الذي تم فتحه بخصوص هذه الواقعة، فقد تم تحديد هوية رجل السلطة الذي تم الإتيان على ذكر صفته، خلال هذا التسجيل، حيث تم توقيفه عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي”.