القوات المسلحة الملكية تحدث ثكنة عسكرية جديدة في مدينة جرادة

قاعدة عسكرية جديدة للقوات المسلحة الملكية، ينتظر إنشاؤها بإقليم جرادة، بطلب من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الىطني.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يقضي بإعلان أن المنفعة العامة، تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطعة أرضية تابعة للملك الغابوي، وضمها لملك الدولة الخاص، قصد بناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية.

القطعة الأرضية التي سيت إنشاء القاعة العسكرية عليها، تبلغ مساحتها 23 هكتارا، وهي تابعة لغابة بني يعلي، بجماعة العونات، وتم تحديد قيمتها في 1.156.695 درهم، وهي القيمة التي ستدفعها الوزارة المنتدبة لدىرئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، لصالح صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة.

وكانت لجنة إدارية مختصة، قد اجتمعت بمقر قيادة العوينات، في شهر دجنبر من سنة 2017، و رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة.