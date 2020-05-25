أطلقت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، مسابقة لاختيار أفضل الجماهير في العالم، بعد مسابقتي أفضل شعار وأفضل ملعب في العالم.
ويحتل جمهور فريق الرجاء الرياضي، إلى حدود منتصف اليوم الاثنين، المركز الـ 21 عالميا، في وقت تحتل فيه جماهير الوداد المركز الـ 23 في سبورة الترتيب العام المؤقت لاستفتاء أفضل الجماهير في العالم.
وتحتل جماهير بيتيس المركز الأول، متبوعة بجماهير ليفربول، ثم بروسيا دورتموند، أتليتيكو مدريد، ريال مدريد، أتليتيك بيلباو، ثم بوكاجينيوز سابعا، وإشبيلية ثامنا، وجماهير برشلونة تاسعا، في وقت تحتل فيه جماهير ريفر بليت المركز العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الرجاء والوداد على التوالي في المركزين 21 و23 عالميا في مسابقة أفضل الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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