داعش يتبنى هجوماً إرهابياً إستهدف موقعاً للجيش الليبي في تراغن

الإثنين 25 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه هجوماً استهدف بوابة عسكرية للجيش الليبي في تراغن جنوب ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة أعماق التابعه له، الاثنين.

وأسفر الهجوم الذي وقع قبل يومين عن تدمير آلية عسكرية للجيش عند مدخل مدينة تراغن.

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وأتى تبني داعش بعد ساعات على إعلان الجيش الليبي في وقت متأخر مساء الأحد القبض على أحد قيادات التنظيم الإرهابي يقاتل في صفوف ميليشيات الوفاق.

وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، في حينه إن "قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني، المكنى أبو بكر الرويضاني"، واصفاً إياه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا برعاية تركيا.

كما أكد أن "الرويضاني كان يقاتل مع تشكيلات الوفاق عند القبض عليه"، متهماً الاستخبارات التركية بنقله إلى ليبيا كمسؤول عن فيلق الشام، بحسب تعبيره.

يذكر أن الجيش الليبي لطالما اتهم تركيا بنقل عناصر من "النصرة سابقاً" وداعش إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.