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شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف .. الجيش يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين والان مع التفاصيل
الإثنين 25 مايو 2020
صورة أرشيفية
قالت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش في محافظة الجوف، تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين لمليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، شرق المحافظة.
فيما نقل موقع نيوز يمن، عن مصدر قبلي، أن الطائراتين كانتا تقومان بمهام استطلاعية في عدة مواقع عسكرية في أطراف مديرية الحزم.
وتتواصل المواجهات بين الجيش الوطني المسنود برجال القبائل، وميليشيا الحوثي الإنقلابية في مدن الجوف، بعد سيطرة الإخير على مدينة الحزم عاصمة المحافظة جراء إنسحاب قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح .
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