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تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في اليمن بالمناطق المحررة

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الإثنين 25 مايو 2020

صورة أرشيفية

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في المناطق المحررة بينها حالتي وفاة .

وأوضحت اللجنة في تغريدة لها على حسابها في تويتر، أن الحالات توزعت على أربع حالات في عدن، وأربع في تعز منها حالة وفاة، وثلاث حالات في لحج، منها حالة وفاة .

وأضافت اللجنة أن إجمالي الحالات المسجلة منذ العاشر من أبريل إرتفعت إلى (233) حالة بينها (44) وفاة و(10) حالات تعافي.

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