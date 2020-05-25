تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في اليمن بالمناطق المحررة

الإثنين 25 مايو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في المناطق المحررة بينها حالتي وفاة .

وأوضحت اللجنة في تغريدة لها على حسابها في تويتر، أن الحالات توزعت على أربع حالات في عدن، وأربع في تعز منها حالة وفاة، وثلاث حالات في لحج، منها حالة وفاة .

وأضافت اللجنة أن إجمالي الحالات المسجلة منذ العاشر من أبريل إرتفعت إلى (233) حالة بينها (44) وفاة و(10) حالات تعافي.