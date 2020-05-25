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حريق هائل يلتهم مستشفىً خاصاً في عدن

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم مستشفىً خاصاً في عدن والان مع التفاصيل

الإثنين 25 مايو 2020

صورة أرشيفية

شب حريق هائل، صباح اليوم الاثنين، في احدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة عدن.

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وقالت مصادر إعلامية، إن الحريق اندلع في قسم المختبرات والطوارئ بمبنى مستشفى درة الدار، بمديرية دار سعد، في العاصمة عدن.

واضافت: ان الحريق ناتج عن التماس كهربائي حدث في جهاز فحص بقسم المختبرات مما ادى الى انتشار الحريق.

واشارت الى ان فرق الاطفاء تدخلت وقامت بإحتواء الحريق الذي خلف خسائر مادية لافتا ليس هناك اي خسائر بشرية.

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