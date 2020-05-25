إيران بـ”عيدين”.. هل طحنت الإنقسامات الدينية النظام الإيراني؟

المناطق _ يوسف المطيري

احتفلت شريحة كبير من الإيرانيين اليوم الاثنين بعيد الفطر المبارك، رغم إعلان مرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي” أن الأحد هو أول أيام العيد، فيما أعلن عدد من مراجع المذهب الشيعي في إيران العيد اليوم الاثنين في تضارب واضح بين المرجعيات الدينية.

وحين أعلن خامنئي أن عيد الفطر يصادف هذا العام يوم الأحد، أعلنت في المقابل مرجعيات دينية كبرى أخرى في البلاد، بينها “عبدالله الجوادي الآملي” و”ناصر مكارم الشيرازي” و”لطف الله الصافي الكلبايكاني”، في بيانات منفصلة العيد اليوم الاثنين.

وهذا الإعلان المخالف لخامنئي يحمل بين طياته مؤشرات على خلافات متصاعدة تتجاوز الأمور الفقهية إلى السياسية.