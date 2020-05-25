شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 وضبط 38 آخرين في عملية مداهمة مشتركة بين بوركينا فاسو وكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان الجيش البوركينابي في بيان ، أن عملية "كوموي"، التي تحمل اسم النهر الذي يعبر البلدين، أدت إلى تدمير قاعدة إرهابية في "أليدوغو" الواقعة في بوركينا فاسو، وقتل ثمانية مسلحين، والقبض على 24 مسلحًا في بوركينا فاسو و14 آخرين في الكوت ديفوار .
وكان الجيش البوركينابي قد أكد الأربعاء الماضي أنه قضى على 47 إرهابيًا و صادر كمية من الأسلحة، وذخائر وأقراص تخزين إلكترونية وهواتف محمولة في مقاطعة كوسي شمال غرب بوركينافاسو .
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