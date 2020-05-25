شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليونان تؤكدان رفض أى تدخل خارجي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان أكدا خلال اتصال هاتفي حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لدعم المساعي الأممية وتنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية الليبية وأضاف متحدث الرئاسة المصرية: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان رفض تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية.

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