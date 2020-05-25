شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مواز له قوانينه الخاصة..الشرطة الألمانية تهاجم 400 عشيرة إجرامية والان نبدء بالتفاصيل

شنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين العام الماضي نحو 400 حملة أمنية للتصدي لعشائر إجرامية.

وجاء في التقرير السنوي لشرطة برلين، الذي نشرته وزارة الداخلية المحلية للولاية اليوم الاثنين أن الشرطة فتشت خلال هذه الحملات أكثر من 700 عقار، من بينها أكثر من 300 مقهى ونحو 200 مقهى للشيشة ومكاتب مراهنات وأماكن للترفيه وصالونات حلاقة ومتاجر مجوهرات.

Advertisements

وبحسب البيانات، تم رصد الكثير من المخالفات القانونية خلال هذه الحملات، كما تم إصدار نحو ألف بلاغ جنائي وأكثر من 5900 بلاغ بشأن مخالفات إدارية.

ووفقا للتقرير، صادرت الشرطة خلال هذه الحملات نحو 35 ألف يورو من جرائم الإتجار بالمخدرات، ونحو 970 وحدة لبيع مواد مخدرة، وأكثر من 30 ألف سيجارة مهربة، ونحو 550 كيلوجراما من تبغ الشيشة المُهرب، و123 سيارة ودراجتين بخاريتين و104 أسلحة.

وأكد وزير الداخلية المحلي، أندرياس جايزل، في البيان أن السلطات الأمنية زادت بوضوح من ضغطها على العناصر الإجرامية في العشائر، التي طورت عالما مواز له قوانينه الخاصة الرافضة للقوانين السارية، وقال: "لا يمكننا التسامح مع ذلك بعد الآن"، مؤكدا أنه سيُجرى تطبيق قواعد دولة القانون على الجميع بدون استثناء، مشيرا إلى أن هذا لن يتغير حتى خلال جائحة كورونا.