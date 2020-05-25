شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في لبنان اليوم الاثنين خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1119 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 688.