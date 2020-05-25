شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 363 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البرازيل إلى 22 ألف و666 حالة، بينما تعافى 149 ألف و911 من المصابين بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الاصابة بالفيروس. وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس منذ نحو 12 أسبوعا.
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