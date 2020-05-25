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البرازيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 363 ألف حالة

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بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، 363 ألف و211 حالة، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للانباء.

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البرازيل إلى 22 ألف و666 حالة، بينما تعافى 149 ألف و911 من المصابين بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الاصابة بالفيروس. وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس منذ نحو 12 أسبوعا.

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