شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تراقب التباعد الاجتماعي بـ 60 ألف متطوع والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم إيطاليا نشر نحو 60 ألف متطوع في الشوارع، لإخبار المواطنين بأنهم عليهم الاستمرار في احترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال مرحلة ما بعد إغلاق البلاد.

وتأتي الخطة التي أعلن عنها وزير الشؤون الإقليمية، فرانشيسكو بوتشيا، في ظل حالة من القلق المتزايد من أن يختلط المواطنون بشكل خطير ببعضهم البعض على الشواطئ وفي الحانات وفي الساحات العامة.

ومن جانبه، صرح أنطونيو ديكارو، رئيس اتحاد العمد الإيطاليين وعمدة مدينة باري، في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم الاثنين، بأن المتطوعين لن يكونوا "قائمين بالقانون، ولكن (مجرد) ناشرين للسلوك الجيد".

وقال بوتشيا إنهم سيطلق عليهم "مساعدين مدنيين"، وسوف يرتدون سترات زرقاء. كما قال لصحيفة "لا ستامبا" اليومية إنهم سيتم تسليحهم بـ "قوة الإقناع والمنطق والابتسامة".