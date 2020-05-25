شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على مكة حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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