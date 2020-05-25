صحة نينوى تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، الاثنين، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة الموصل. وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل مدينة الموصل". وأضافت أن "15 شخصاً من المصابين قادمين من تركيا وواحد قادم من مخيم حسن شام للاجئين شرق مدينة الموصل، و ستة من عائلة الطبيب الجرّاح الذي دخل الموصل قبل أيام هو وعائلته". وسجّلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، 163 إصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، منها 22 إصابة في محافظة نينوى.

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