بوتين يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق في المجالات كافة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق في المجالات كافة، فيما لفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع روسيا.
وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "الكاظمي ورئيس دولة روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بحثا في اتصال هاتفي، تطوير العلاقات بين البلدين والأوضاع الاقتصادية".
وأضاف البيان أن "الكاظمي ناقش مع بوتين تعزيز العلاقات والأوضاع في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وتأثيراته واتفاق أوبك وجائحة كورونا والأوضاع الأمنية في العراق وسوريا".
من جانبه أكد الكاظمي "اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع روسيا والدعوة للشركات الروسية للمجيء للعراق والاستثمار بكافة المجالات، والعمل على تذليل الصعوبات أمام هذه الشركات لما لها من انعكاسات ايجابية على العراق وفي العلاقات بين البلدين".
ووجّه بوتين وفقاً للبيان "دعوة للكاظمي لزيارة موسكو، كما وجه الكاظمي دعوة مماثلة لبوتين لزيارة بغداد".
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