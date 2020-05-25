بوتين يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق في المجالات كافة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق في المجالات كافة، فيما لفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع روسيا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "الكاظمي ورئيس دولة روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بحثا في اتصال هاتفي، تطوير العلاقات بين البلدين والأوضاع الاقتصادية".

Advertisements

وأضاف البيان أن "الكاظمي ناقش مع بوتين تعزيز العلاقات والأوضاع في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وتأثيراته واتفاق أوبك وجائحة كورونا والأوضاع الأمنية في العراق وسوريا".