الصحة تعلن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (٥٧٦٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٤٤٤٧)".
وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٦٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٣
بغداد/ الكرخ: ٩١
مدينة الطب: ٢
النجف: ٢
البصرة: ٣
السليمانية: ١٠
اربيل: ٣
بابل: ١
كربلاء: ١
الديوانية: ٤
ذي قار: ١
نينوى: ٢٢
وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٧٣ حالة، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٣٠
بغداد / الكرخ: ٢
مدينة الطب: ١٨
البصرة: ١٧
كربلاء: ٢
واسط: ٢
بابل: ١
المثنى : ١
وبينت، أن "الوفيات بلغت ثلاث حالات في بغداد/ الرصافة"، مؤكدة أن "مجموع الإصابات بلغ ٤٦٣٢، ومجموع حالات الشفاء بلغت ٢٨١١، والراقدين الكلي ١٦٥٨، فيما بلغ مجموع الوفيات ١٦٣".
وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٦٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٣
بغداد/ الكرخ: ٩١
مدينة الطب: ٢
النجف: ٢
البصرة: ٣
السليمانية: ١٠
اربيل: ٣
بابل: ١
كربلاء: ١
الديوانية: ٤
ذي قار: ١
نينوى: ٢٢
وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٧٣ حالة، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٣٠
بغداد / الكرخ: ٢
مدينة الطب: ١٨
البصرة: ١٧
كربلاء: ٢
واسط: ٢
بابل: ١
المثنى : ١
وبينت، أن "الوفيات بلغت ثلاث حالات في بغداد/ الرصافة"، مؤكدة أن "مجموع الإصابات بلغ ٤٦٣٢، ومجموع حالات الشفاء بلغت ٢٨١١، والراقدين الكلي ١٦٥٨، فيما بلغ مجموع الوفيات ١٦٣".
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