مديرية حماية المنشآت تعلن وفاة أربعة من منتسبيها بسبب 'كورونا'

اعلنت مديرية حماية المنشآت والشخصيات، الاثنين، عن وفاة أربعة من منتسبيها بسبب فايروس " كورونا ". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تنعى كوكبة من ابطالها الذين ضحوا بأنفسهم في خدمة ابناء شعبنا حيث انهم كانوا يعملون في قوة حماية المستشفيات". وأضافت أنهم "تعرضوا الى انتقال عدوى وباء كورونا ووافتهم المنية".

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