قطر تسجّل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وجاءت الحصيلة اليومية الجديدة بعد فحص 4314 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز العدد الكلي للفحوص 192 ألفا منذ بداية الوباء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 26 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة خلال اليوم الماضي.



وتماثل للشفاء 1193 شخصا خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين إلى 10363.