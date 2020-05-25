قطر تسجّل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الاثنين، عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1501 إصابة أمس الأحد، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة 35075.
وجاءت الحصيلة اليومية الجديدة بعد فحص 4314 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز العدد الكلي للفحوص 192 ألفا منذ بداية الوباء.
وارتفع عدد الوفيات إلى 26 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة خلال اليوم الماضي.
وتماثل للشفاء 1193 شخصا خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين إلى 10363.
وارتفع عدد الوفيات إلى 26 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة خلال اليوم الماضي.
وتماثل للشفاء 1193 شخصا خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين إلى 10363.
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