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دولة آسيوية تدق ناقوس الحرب لمواجهة أثر كورونا الاقتصادي

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أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الاثنين، أن بلاده ستنتهج سياسة مالية شبيهة بأوقات الحرب لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس ، مشيرا إلى خطط سيئول بمرحلة ما بعد الفيروس.
وقال مون جيه-إن خلال الاجتماع السنوي للاستراتيجية المالية الوطنية، "إن قاع الاقتصاد العالمي غير مرئي. هذا بالفعل وضع اقتصادي لزمن الحرب"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نتوقع إلى أي مدى سينخفض الاقتصاد العالمي، ولا تختلف آفاق اقتصاد البلاد عن الوضع الاقتصادي العالمي".

وشدد على ضرورة تعبئة كافة الإمكانيات المالية الحكومية على قدم المساواة مع "العمليات المالية في زمن الحرب"، لافتا إلى أن "البرلمان بحاجة إلى التعاون حتى يتمكن من إقرار مشروع الميزانية التكميلية الثالثة في يونيو المقبل".

وأضاف إنه "إلى جانب التغلب على الأزمة الاقتصادية، يجب علينا أيضا إعداد خطة كي نقفز قفزة جديدة إلى الأمام في عصر ما بعد كورونا، حيث سنضع الأساس للنمو المستدام مع "الخطة الخضراء"، التي ستخلق وظائف صديقة للبيئة، إلى جانب "الخطة الرقمية"، التي ستخلق وظائف مستقبلية أيضا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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