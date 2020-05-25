دولة آسيوية تدق ناقوس الحرب لمواجهة أثر كورونا الاقتصادي

وقال مون جيه-إن خلال الاجتماع السنوي للاستراتيجية المالية الوطنية، "إن قاع الاقتصاد العالمي غير مرئي. هذا بالفعل وضع اقتصادي لزمن الحرب"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نتوقع إلى أي مدى سينخفض الاقتصاد العالمي، ولا تختلف آفاق اقتصاد البلاد عن الوضع الاقتصادي العالمي".وشدد على ضرورة تعبئة كافة الإمكانيات المالية الحكومية على قدم المساواة مع "العمليات المالية في زمن الحرب"، لافتا إلى أن "البرلمان بحاجة إلى التعاون حتى يتمكن من إقرار مشروع الميزانية التكميلية الثالثة في يونيو المقبل".

وأضاف إنه "إلى جانب التغلب على الأزمة الاقتصادية، يجب علينا أيضا إعداد خطة كي نقفز قفزة جديدة إلى الأمام في عصر ما بعد كورونا، حيث سنضع الأساس للنمو المستدام مع "الخطة الخضراء"، التي ستخلق وظائف صديقة للبيئة، إلى جانب "الخطة الرقمية"، التي ستخلق وظائف مستقبلية أيضا".

