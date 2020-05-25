‏لجنة الخبراء والمستشارين في الصحة تحذر من التقارب الاجتماعي ايام العيد

حذرت ‏لجنة الخبراء والمستشارين في وزارة الصحة، الاثنين، من التقارب الاجتماعي ايام العيد، فيما اعتبرت ارتفاع ارقام الإصابات هو نتيجة لزيادة المختبرات وحملات المسح. وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاخبار المظللة بصدور قرار لحظر شامل مابعد العيد غير صحيحة"، مؤكدة أن "اي قرار بالعودة للحظر هو من صلاحيات لجنة الصحة والسلامة العليا وحسب الموقف الوبائي". وحذرت اللجنة من "التقارب الاجتماعي ايام العيد"، معتبرة أن "ارتفاع ارقام الإصابات نتيجة لزيادة المختبرات وحملات المسح الميداني".

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