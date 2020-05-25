ألمانيا تعتزم تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 يوليو

تعتزم الحكومة الألمانية تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 يوليو/ تموز، مقدّرة أن فيروس كورونا سيعاود الانتشار "بسرعة كبيرة" في غياب التدابير الاحترازية، بحسب مشروع حكومي.



وأشرفت المستشارة أنجيلا ميركل على وضع الوثيقة التي يفترض مناقشتها مع الولايات الـ13، وهي تنصّ خاصة على إبقاء مسافة متر ونصف متر بين الأشخاص، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيكون بمقدور عشرة أشخاص، أو عائلتين، التجمّع "في المنزل في أماكن مغلقة" أو في "أماكن عامة"، وفق مشروع القرار.

وتأتي الوثيقة في وقت ترغب ولايتان شرق البلاد في رفع أغلب القيود اعتبارا من 6 يونيو/ حزيران، ما أثار قلقا في بقية البلاد، لكن ينصّ المشروع الحكومي على "الإبقاء على مسافة دنيا بمتر ونصف متر" حتى بعد 5 يونيو/ حزيران.

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وسيتم الإبقاء على إلزامية وضع كمامة في بعض الأماكن العامة، والالتزام قدر الإمكان بتنظيم "اللقاءات الخاصة في الهواء الطلق، لأن خطر العدوى فيها أضعف".

وتحذّر الوثيقة من أن الفيروس "لا يزال موجودا، ودون تدابير مماثلة سينتشر بسرعة كبيرة".

ورصدت ألمانيا في الأيام الماضية بؤرا جديدة للعدوى في مناطق مختلفة من البلاد.

وتأمل المستشارة باستمرار فرض القيود في يونيو/ حزيران، وليس الاعتماد فقط على توصيات، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت.

وسجلت ألمانيا حتى الإثنين 178570 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 8257 وفاة وفق معهد روبرت كوخ.