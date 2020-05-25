مرشح الحزب الحاكم في بوروندي يفوز بانتخابات الرئاسة

أعلنت لجنة الانتخابات في بوروندي، الإثنين، فوز مرشح الحزب الحاكم بمنصب الرئيس خلال الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، وحصل على 68.72 % من الأصوات.



وقالت اللجنة، أن إيفاريست ندايشيمي، وهو قائد عسكري متقاعد، سيخلف الرئيس بيير نكورونزيزا بعد فوزه على مرشح المعارضة الرئيسي أجاثون رواسا، وخمسة آخرين دون حاجة لجولة إعادة، بحسب رويترز.

وتنهي الانتخابات التي طغى عليها الهدوء حقبة حكم نكورونزيزا، حيث أدى انتخابه لولاية ثالثة عام 2015 إلى أزمة سياسية عميقة في البلاد، أدت إلى مقتل 1200 شخص على الأقل ونزوح 400 ألف بوروندي.

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والجنرال ندايشيمي مقاتل في حركة تمرد الهوتو على الجيش الذي تهيمن عليه أقلية التوتسي، وقتل 300 ألف شخص في هذه الحرب الأهلية التي جرت من 1993 إلى 2006.

ودعي 5,1 ملايين ناخب في بوروندي للتصويت في هذه الانتخابات التي تشكل نهاية عهد نكورونزيزا الذي يقود البلاد منذ 2005، وأغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.

وخلافا للدول المجاورة، لم تفرض بوروندي عزلا على سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة بينما شهدت الحملات الانتخابية تجمعات ضمت آلاف الأشخاص بدون أي تدابير للتباعد الاجتماعي.