السماح لأقاليم روسية بتصويت إلكتروني على بقاء بوتين حتى 2036

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة الانتخابات العامة في روسيا تطبيق التصويت الإلكتروني في بعض أقاليم البلاد على تعديلات دستورية تسمح بمد فترة حكم الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة العامة للانتخابات في مقابلة نشرتها صحيفة روسيسكايا جازيتا، إنه "من الضروري إجراء تجارب واختبارات أولية قبل الاقتراع الإلكتروني".

وأوضحت أن "التصويت عن بعد لن يجرى على مستوى قومي. نتحدث عن ثلاثة أو أربعة أقاليم ليس أكثر".

وأمس الأول السبت، وقّع بوتين مرسوما يسمح بتطبيق التصويت عن بعد وعبر الإنترنت على المستوى الاتحادي.

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وبرر المدافعون عن مشروع القرار هذا التحرك بأن تفشي فيروس كورونا اقتضى هذه التغييرات.

وفي مارس/ آذار الماضي، أرجأ بوتين تصويتا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان والمحكمة الدستورية تمنحه فرصة جديدة تماما لخوض الانتخابات كأي مرشح آخر مما يؤهله للترشح لولايتين متتاليين مدة كل منهما ست سنوات ويبقيه في الحكم حتى عام 2036.

وفي نهاية الشهر ذاته، أرجأ الرئيس الروسي التصويت الذي كان مقررا له يوم 22 أبريل/ نيسان، مبررا ذلك بجائحة فيروس كورونا.

وحول هذا الأمر، بينت بامفيلوفا أن لجنة الانتخابات تفترض أن بوتين سيحدد الموعد الجديد للتصويت قبل شهر من إجرائه.