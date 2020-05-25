مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا المزيد

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، عن استمرار تركيا في خرق القرارات الدولية الخاصة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتواصل إرسال المرتزقة وبشكل يومي.



وقال المحجوب في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا ما زالوا يتدفقون على ليبيا من خلال رحلات طيران مدنية وجوية بشكل شبه يومي.

وذكر موقع "فلايت رادار" المتخصص بمراقبة حركة الطائرات حول العالم، الأحد، أن طائرتين من طراز "لوكهيد سي 130 إي"، رصدتا خلال تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.

وبحسب "الموقع نفسه" فإن طائرة تابعة لسلاح الجو التركي، غادرت مطار إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

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في غضون ذلك، أفادت تقارير بهبوط طائرتين قادمتين من تركيا تحملان مرتزقة، في مصراتة شمال غرب ليبيا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن عدد المرتزقة السوريين الذين ارسلتهم تركيا إلى ليبيا يتجاوز الـ 10 الأف بينهم قيادات ارهابية.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في وقت سابق، إن وحدات القوات المسلحة في محاور طرابلس، ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني.

وتابع المسماري، أن الرويضاني المكنى "أبوبكر"، هو أحد أخطر عناصر داعش في سوريا، وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لما يعرف بـ"فيلق الشام".