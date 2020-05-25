وزير خارجية إيطاليا يؤكد اهتمام بلاده بوقف إطلاق النار في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده تقف في الصف الأمامي، إلى جانب الأمم المتحدة لتهيئة الظروف لتطبيق وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف الحوار السياسي في ليبيا.

وقال دى مايو ، في رسالة نقلتها وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الإثنين:إن العوامل الجغرافية والتاريخية تدفع إيطاليا إلى اعتبار البحر المتوسط??? وأفريقيا، أول المناطق المرجعية للسياسة الخارجية الإيطالية، موضحاً أن بلاده اختارت في السنوات الأخيرة الاستثمار بشكل استراتيجي في القارة الأفريقية.

وأضاف دي مايو، في رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي لأفريقيا الذي يحتفل به اليوم: "اليوم ذو أهمية كبيرة، لأنه يمثل رمز طموحات القارة بأكملها، نحن ندرك أنه لمواجهة التحديات العالمية التي نواجهها، يجب أن تعمل إيطاليا وأوروبا وأفريقيا، التي توحدها منطقة البحر الأبيض المتوسط معًا" .

وأضاف دي مايو: "الاتحاد الأفريقي يلعب دورا هاما في دعم استقرار القارة، فيما يوجد لسوء الحظ العديد من الصراعات".