"الامارات" و "الانتقالي" يقدمان معدات طبية لمستشفى تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

الخليج 365 - تريم



سلمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم، السبت، معدات طبية وصحية نوعية لمستشفى تريم، مقدمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ودفعة أخرى مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وشملت المعدات الطبية، التي سلمها لإدارة المستشفى المهندس صالح بازقامة عضو الجمعية الوطنية، نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمديرية، والأستاذ خالد باغريب عضو الجمعية الوطنية، ومنير مفتاح يادين رئيس الإدارة الصحية بانتقالي تريم، أدوات صحية خاصة بغرفة العزل الصحي وبعض الأجهزة الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى كمية من المستلزمات طبية الوقائية للطاقم العامل في غرفة العزل.

كما سلمت قيادة انتقالي مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية، الدكتور سالم بن عبيدون، ومدير المستشفى الدكتور محمد حداد الكاف، وامين المخازن الدكتور صبري باشعيب، جهاز شفط السوائل وعدد من البدلات الوقائية والنظارات والأحذية الواقية للعاملين بغرفة العزل الصحي، وكمامات خاصة للتعامل مع الأبخرة السامة، وحامل دريبات، واسطوانات أوكسجين مع ملحقاتها، معقمات ومطهرات.

ومن جهتهم عبر مندوبو انتقالي تريم عن سعادتهم لخدمة المجتمع، واعدين ببذل مزيد من العمل وتقديم مزيد من الدعم لتوفير متطلبات العمل الطبي في المديرية وكل عمل يمكن أن يكون له أثره في المجتمع.