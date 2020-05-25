شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليار جنيه لشراء الأدوية.. وزيادات ضخمة بمخصصات الإنارة والمياه بالموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 زيادة مخصصات شراء الأدوية خلال السنة المالية إلى ما يقرب من 11 مليار جنيه (10 مليارات و986 مليون جنيه)، بوزن نسبى 11% من مُخصصات الباب الثانى من مشروع الموازنة العامة والخاص بشراء السلع والخدمات، حيث بلغت مُخصصات الباب الثانى بمشروع الموازنة نحو 100 مليار و200 مليون جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وحققت مُخصصات شراء الأدوية زيادة قدرها مليار و872 مليون جنيه عن موازنة العام الحالى 2019/2020 وبنسبة 20.5%حيث بلغت 9 مليارات و113 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، مُقابل 8.2 مليار جنيه بحساب ختامى 2018/2019، و7 مليارات جنيه بختامى 2017/2018، و4.3 مليار جنيه لختامى 2016/2017.

Advertisements

فيما بلغت مُخصصات شراء الأغذية نحو 5 مليارات و317 مليون جنيه، مُحققة زيادة قدرها 826 مليون جنيه عن مخصصات موازنة العام الحالى 2019/2020 وذلك بنسبة 18.4%، حيث بلغت مُخصصات شراء الأغذية بموازنة العام الجارى 4 مليارات و491 مليون جنيه.

وشهدت مُخصصات الإنفاق على الإنارة والمياه زيادات ضخمة عن موازنة العام الجارى، حيث تم تخصيص 2 مليار و88 مليون جنيه للإنارة خلال العام المالى 2020/2021، وذلك مقابل 883 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، وبزيادة بلغت نحو مليار و206 مليون جنيه بنسبة 136.6%.

فيما بلغت مُخصصات الإنارة نحو 12 مليار و88 مليون جنيه، مُقابل نحو 6 مليارات و109 مليون جنهي بموازنة العام الحالى 2019/2020، بزيادة قدرها نحو 5 مليارات و978 مليون جنيه وبنسبة زيادة 97.9% .