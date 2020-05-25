باكستان تدرس إعادة فرض إجراءات الاغلاق بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب ا):

تدرس باكستان إعادة فرض إجراءات الاغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الاثنين، وذلك بعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة والوفاة بالفيروس بعد ثلاثة أسابيع من إلغاء القيود المفروضة لمواجهة الفيروس.

وأعربت السلطات الصحية والحكومات الإقليمية عن قلقها بعدما تجاوزت حالات الإصابة 56 ألف حالة و وبلغت حالات الوفاة 1200 حالة .

وقد ارتفع عدد حالات الإصابة بأكثر من الضعف من 23 ألف حالة في السادس من مايو الجاري، عندما رفعت البلاد إجراءات الاغلاق. وبدا أن حالات الإصابة الجديدة ارتفعت خلال الاحتفال بعيد الفطر هذا الأسبوع.

Advertisements

وقال المساعد الخاص لشؤون الصحة ظفار ميرزا " ربما نتجه لفرض إجراءات إغلاق مجددا لأن الفيروس ينتشر سريعا"، واتهم المواطنون بالتسبب في اندلاع موجة عدوى جديدة بسبب عدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف" لم يتم الاكتراث لجميع تحذيرات الحكومة" موضحا" هذا التوجه الذي يتسم باللامبالاة قد يفاقم الأمور ونظامنا الصحي يمكن أن ينهار".

وقد سافر عشرات الآلاف من المواطنين على متن حافلات وقطارات وسيارات خاصة للاحتفال بعيد الفطر في بلداتهم . وبدت الأسواق مكتظمة بالمتسوقين، حيث ارتدى قلة منهم الكمامات.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد قال لدى الاعلان عن إلغاء إجراءات الاغلاق إنه مضطر لاتخاذ هذا القرار من أجل الملايين الذين أصبحت معيشتهم على المحك.