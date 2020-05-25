إرادة قوية".. إدارة مستشفى العزل في قها توجه رسالة "للأمهات" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
نشر مستشفى العزل الصحي في قها، بمحافظة القليوبية، رسالة للأمهات من الأطقم الطبية، بعد قضاء أول عيد لهن في المستشفى، بعيدا عن أسرهن.
وأوضح المستشفى في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "في زحمة أجواء العيد يجب أن نتذكرهن، أمهات وبنات مصريات أصحاب إرادة قوية، تركن بيوتهن وأولادهن وأسرهن من أجل رسالتهن السامية، والدافع ضميرهن المهني وتدعمهم إنسانيتهن العالية".
وأضاف البيان: "نماذج مشرفة للتمريض المصري يقضون أول عيد لهم في العمل في مستشفى قها للحجر، الصحي، من ضمنهم نجلاء زكريا، مشرفة التمريض في الجروب الثاني والحالي والأم المثالية، صاحبة القلب الكبير والمجهود المتميز والتي دوما في وسط الصفوف تجبر الكسر وتسد العجز كأنها أصغر ممرضة، ومنى علي صاحبة الإنسانيات العالية والمواقف الجميلة مع المرضى بالدعم النفسي ورفع المعنويات، والتي أيضا تدخل العزل للمرة الثانية".
وتابع البيان: "ناهد نبيه والتي جاءت من مستشفى الخصوص وبادرت والتحقت بالعمل في الحجر الصحي خدمة لبلدها ولعملها، روح نشطة مبادرة تنشر البهجة في المكان، إضافة قوية ومجهود متميز وروح فتية، وفاطمة عبد المعطي للمرة الثانية تدخل الحجر ولكن ما تزال العزيمة قوية وتحتفل بالعيد بالعمل، لا ننسى مواقفها النبيلة ووقفتها الشجاعة رغم قلة العدد، ونجلاء عبدالفتاح، الضمير الحي والنفس السوية وحب العمل، مثال مشرف للممرضة النبيهة التي تسد في أي موقف ومكان".
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