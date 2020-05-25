السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان رفض التدخل الخارجي في الأزمة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية. وتم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية والذي لم يزد القضية إلا تعقيدًا ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي الليبي بأسرها امتدادا لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.

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