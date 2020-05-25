قرار عاجل.. أول رد من محافظ الشرقية على "غُسل متوفى بكورونا" في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح "تحقيق عاجل وسريع" للوقوف على ملابسات وفاة 3 أشقاء بفيروس "كورونا" المُستجد، وإجراء عملية الغُسل الشرعي لأحدهم في منزله.

ووجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة في المحافظة بالتحقيق في كيفية تعامل مستشفى الحميات مع الحالات الـ3، والإفادة بما جرى خلال التحقيق.

كانت قرية "الرحمانية" التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، ودعت 3 أشقاء، على مدار 3 أيام؛ وذلك بعد إصابتهم جميعًا بفيروس "كورونا" المُستجد.

وتوفي "فريد ا. ف" 59 سنة، موظف بالوحدة المحلية بقرية "الرحمانية" التابعة لمركز أبو كبير، وشقيقاه "حسن" 55 سنة، موظف إداري بمدرسة "الرحمانية" الابتدائية، و"مجدي" 53 سنة، عامل بإدارة الشئون الاجتماعية، متأثرين جميعًا بالإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، فيما أفاد أهالي في القرية بأن جثمان أحد الضحايا جرى غُسله داخل منزله بالقرية.