حبس عامل بتهمة قتل حماه لرفضه عودة زوجته لقضاء العيد في منزلها بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بكرداسة، بحبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل حماه بعد أن سدد له طعنتين في مشاجرة بينهما لرفض زوجته العودة إلى منزله.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح؛ لبيان سبب الوفاة والاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة، وطلبت سرعة التحريات، للوقوف على ملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بمقتل شخص بمنطقة ابو رواش بكرداسة، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة وتبين من الفحص أن زوج ابنة القتيل وراء ارتكاب الجريمة فتم ضبطه.

Advertisements

أشارت التحريات بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن زوجة المتهم تركت منزل الزوجية عقب خلافات بينهما وتوجهت لمنزل أسرتها فتوجه زوجها ليلة العيد لاحضارها الا انه رفضت العودة معه، واضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين اسرة الزوجة والزوج قام على إثرها الاخير بالاشتباك مع حماه ثم قام بتسديد طعنتين له بسكين اردته قتيلا في الحال.

واعترف الزوج في أقواله، إن زوجته حامل، وأنه توجه لمنزل أسرتها لاعادتها لقضاء العيد في منزله ولكن تطور الخلاف وتشاجره مع حماه دفعه لارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.