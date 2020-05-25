السودان يثمن جهود الاتحاد الأفريقي للتصدي لجائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (أ ش أ):

ثمن السودان الجهود الحثيثة التي بذلها وما زال يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل التصدي لجائحة كورونا، حتى لا تقف عقبة في طريق عمل الاتحاد الأفريقي نحو بلوغ أهداف التنمية التي تتطلع إليها جميع شعوب القارة الأفريقية من خلال تنفيذ أجندة 2063.

وأكد السودان - في بيان لوزارة الخارجية اليوم الإثنين، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيس "منظمة الوحدة الأفريقي / الاتحاد الافريقي" في 25 مايو من عام 1963 - تعاونه التام مع الاتحاد الأفريقي من أجل المضي قُدما نحو استكمال مسيرة الاصلاح والعمل لأجل تحقيق الاندماج والتكامل الإقليمي اللذين يقودان إلى رفاه وتقدم إنسان القارة الأفريقية.

وهنأت وزارة الخارجية السودانية، جميع شعوب القارة الأفريقية بمناسبة تلك الذكرى، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي قطع شوطا بعيدا في تحقيق آمال وتطلعات القادة والآباء الذين أسسوا منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك اليوم التاريخي من أجل انتهاج العمل الأفريقي المشترك لكي تسود معاني السلم والأمن والتنمية المستدامة في كل ربوع القارة الأفريقية.

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