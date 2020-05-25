الري: متابعة الموقف المائي خلال أيام عيد الفطر المبارك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أجهزة الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات حيث تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبة أمام مآخذ المحطات، والتنسيق اللازم لضمان عدم حدوث أي ارتفاع في مناسيب المياه أو ازدحامات بالمحارم المائية.

كما وجه الوزير، بمتابعة نهر النيل وفرعيه على طول مجراه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات في حينه خلال فترة الإجازة بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل.

وأضاف وزير الري، أنه تم المرور على ترعتي الصف القديمة والجديدة ومناسيب المياه مطمئنة حيث سبق التنسيق قبل العيد مع شركة الصرف الصحي وشركة المياه لتخفيض التصرفات، بالإضافة إلى التواجد المكثف على مدار 24 ساعة لقطاعات الأمن التابعة لري حلوان وكافة أجهزة الوزارة لرصد أي تعديات قد تحدث أثناء العيد.

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ويأتي ذلك في ضوء المتابعة الدورية وتوجيهات وزير الري بضرورة استمرار متابعة كافة أجهزة الوزارة للموقف المائي خلال أيام عيد الفطر المبارك والمرور الدوري على كافة منشآت الرى للاطمئنان على سلامة وكفاءة تشغيلها بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكافة المنتفعين.

وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت بأعمال المتابعة للاطمئنان على تشغيل كافة المحطات على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد للتأكد من انتظام الورديات والنوبتجيات وتشغيل المحطات على المناسيب الآمنة ومدى جاهزيتها لموسم أقصى الاحتياجات، حيث تم تفقد محطة 2 مريوط ومصرف تعمير الصحاري للاطمئنان على مناسيب المياه وحالة المغذي وتشغيل المحطة.

كما تتابع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، الأعمال الصناعية على مستوى الجمهورية والنقاط الساخنة، وتتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمركز الرئيسي لهيئة الصرف على مدار الساعة مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة والتأكيد على جاهزية معدات الطوارىء وتواجد العناصر النوبتجية (سائقين_مهندسين)، ولم يتم رصد أية ازدحامات بالمصارف بأقاليم الصرف على مستوى الجمهورية، وتلاحظ استقرار الوضع بكافة المناطق الساخنة مع التأكيد على تواجد معدات الطوارىء بالقرب من تلك الأماكن تحسبًا لأي طارىء مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف وذلك بالتنسيق بين أجهزة الهيئة (أقاليم الصرف - الشئون الميكانيكية).