أحدهم "غُسِّلَ في المنزل".. وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
ودعت قرية "الرحمانية" التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، 3 أشقاء، على مدار 3 أيام؛ وذلك بعد إصابتهم جميعًا بفيروس "كورونا" المُستجد.
وأفاد مصدر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفاة "فريد ا. ف" 59 سنة، موظف بالوحدة المحلية بقرية "الرحمانية" التابعة لمركز أبو كبير، وشقيقيه "حسن" 55 سنة، موظف إداري بمدرسة "الرحمانية" الابتدائية، و"مجدي" 53 سنة، عامل بإدارة الشئون الاجتماعية، متأثرين جميعًا بالإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.
وأكد أهالي في القرية أن "فريد ا" خضع للفحص وجرى اخذ عينة منه لتحليلها إلا أنه توفى قبل ظهور نتيجة التحاليل، ولذلك جرت عملية الغسل الشرعي له في منزله، وعقب ذلك ظهرت النتيجة بإيجابية الحالة لفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدهم "غُسِّلَ في المنزل".. وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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