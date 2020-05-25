9 وفيات و2235 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 399 وفاة و74795 إصابة. إصابة. وتعكس أرقام اليوم انخفاضا طفيفا في معدل الحالات الجديدة مقارنة مع 11 وفاة و2399 إصابة في اليوم Advertisements السابق. السابق. وذكرت الصحة السعودية، أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 45668 بعد تماثل 2148 شخصا للشفاء من المرض خلال اليوم الماضي. وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (765) ومكة المكرمة (416) وجدة (350) والمدينة المنورة (184).

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