الجيش الليبى يُسقط 4 طائرات تركية مسيرة

أعلن ‏مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إسقاط 4 طائرات تركية مسيّرة فى طرابلس.

وأوضح ‏مدير الإدارة، أن رحلات نقل المرتزقة من

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خلال تركيا إلى ليبيا مستمرة، لافتًا إلى أن القوات المسلحة نجحت فى إلقاء القبض على الكثير من قيادات داعش.

وأشار إلى أنه تم إسقاط نحو 94 طائرة مسيرة تركية خلال الفترة الماضية، فيما تم استهداف أكثر من تمركز للميليشات والمرتزقة فى محيط طرابلس وغريان.