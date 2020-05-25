الجيش الليبى يُسقط 4 طائرات تركية مسيرة

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إسقاط 4 طائرات تركية مسيّرة فى طرابلس.
وأوضح مدير الإدارة، أن رحلات نقل المرتزقة من
وأشار إلى أنه تم إسقاط نحو 94 طائرة مسيرة تركية خلال الفترة الماضية، فيما تم استهداف أكثر من تمركز للميليشات والمرتزقة فى محيط طرابلس وغريان.
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