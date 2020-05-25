باكستان تسجل أكثر من 56 ألف إصابة بكورونا حتى اليوم

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 56 ألفًا و349 حالة بحلول اليوم الإثنين، بعد تأكيد إصابات جديدة.
وكانت باكستان قد سجلت حتى أمس الأحد 54 ألفًا و601حالة إصابة .
إقليم البنجاب بواقع 20 ألفا و77 إصابة، وتوزعت الحالات الأخرى على باقي الأقاليم الباكستانية.
ووفقا لما أورده موقع"جيو نيوز" الإخباري اليوم، تصدر إقليم السند القائمة من حيث عدد الإصابات بواقع 22 ألف و491 إصابة، يليه
وكانت باكستان أعلنت أخيرًا عن خطط لرفع كل القيود تقريبا المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة.
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