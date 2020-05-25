بكين ترد على واشنطن بشأن اللقاح الأمريكي الذي قد يسرق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيانغ، في مؤتمر صحفي، إن بكين تعتبر المزاعم الأمريكية بأن الصين يمكن أن تحاول سرقة اللقاح الأمريكي ضد الكوفيد 19، لا أساس لها، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتابع بهذا الشأن: "التصريحات الأمريكية لا أساس لها. الصين أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير لقاح ضد كوفيد - 19، فما الذي يدعونا للنظرإلى الولايات المتحدة".
وكان روبرت أوبراين المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي الأمريكي أعرب في وقت سابق عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستكون أول من يطور لقاحًا مضادًا للفيروس التاجي، مضيفًا أنه لا يستبعد احتمال أن تحاول الصين سرقة هذا اللقاح من بلاده.
ورأى الدبلوماسي الصيني أنه بغض النظر عن الدولة التي ستكون أول من يكمل البحث وتطوير اللقاح والبدء في استخدامه، فسيكون ذلك مساهمة كبيرة في حرب الإنسانية ضد الوباء.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن البحث وتطوير لقاح ضد "كوفيد – 19" ليس سباقا بين الولايات المتحدة والصين، بل بين البشرية والفيروس.
وتابع الدبلوماسي الصيني قائلا في هذا السياق، إن "الصين مستعدة لتقاسم خبرتها في ميدان البحث وتطوير اللقاحات، لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال".
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