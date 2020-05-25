اليابان.. رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الإثنين، أنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال أقل من شهرين.
بدورها، قالت يوريكو كويكي محافظة طوكيو، إن العاصمة ستدخل بسرعة إلى "المرحلة الأولى" من رفع القيود، ما سيسمح ذلك للمكتبات والمتاحف باستئنافنشاطها وستظل المطاعم مفتوحة لفترات أطول في المساء. وستتضمن المراحل التالية إعادة فتح المسارح ودور السينما وأراضي المعارض.
وخففت السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد في 14 من مايو مع تراجع الإصابات الجديدة، لكن الحكومة أبقت طوكيو وأربع مناطق
وسجلت الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم أكثر من 16600 إصابة و839 وفاة حتى الآن بالفيروس، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة.
وكانت صحيفة "نيكي" ذكرت اليوم الاثنين، أن حكومة آبي تدرس تقديم حوافز جيدة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لمساعدة الشركات على تخطي أزمة كورونا، ومن أجل دعم ثالث اقتصاد بالعالم في طريقه نحو أعمق ركود خلال فترة ما بعد الحرب.
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