مركز الملك سلمان ينفذ مشروع الإمداد المائي بحجة ويقدم 155 طن تمور لغينيا وسيراليون

100 طن من التمور
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول من أمس، بتسليم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا. سلم المساعدات لحكومة غينيا -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون حسين ناصر الدخيل الله. وقدم السفير حسين الدخيل الله في تصريح صحفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على دورهما الحيوي في تقديم المساعدات لمستحقيها في جمهورية غينيا. وقال السفير "إننا وقعنا مع المسؤولين في غينيا محضر تسليم 100 طن من التمور هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الغيني الصديق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، ويدعم مسار العلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بالذراع الإنسانية للمملكة المتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي تقدم من خلاله كل ما يحتاجه الإنسان، مؤكدا أن المملكة رغم ما أحدثته جائحة كورونا في العالم من معاناة كبيرة على المستويات كافة فإنها لم تنس تقديم العون للمتضررين من انتشار الفيروس.
55 طنًا من التمور
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول من أمس، بتسليم 55 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية سيراليون، حيث سلّم المساعدات لحكومة سيراليون -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيراليون وغينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله. وقدم السفير الدخيل الله في تصريح صحفي شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على دورهما المشهود في إيصال هذه المساعدات الغذائية للفئات المستحقة في جمهورية سيراليون، منوهاً بالجهود المبذولة من الذراع الإنسانية للمملكة مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة المحتاجين في كافة أنحاء العالم، خاصة جهوده الملموسة مع انتشار وباء كورونا المستجد في العديد من بلدان العالم، واصفًا المركز بالنموذج الطيب الذي يحتذى به في العمل الإنساني. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
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